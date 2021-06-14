Hollanda - Ukrayna maç özeti
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna'yı 3-2 yendi.
14 Haziran 2021, Pazartesi 00:07 Son Güncelleme:
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Turnuvanın ev sahiplerinden Hollanda, başkent Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena oynanan C Grubu ilk maçında, Ukrayna ile karşılaştı.
Ukrayna kalecisi Bushchan, 52. dakikada sağ kanattan gelişen Hollanda atağında Dumfries'in yerden yaptığı sert ortayı ceza yayına doğru çeldi. Arkadan gelen Wijnaldum, bekletmeden çektiği şutla durumu 1-0'a getirdi.
58. dakikada Dumfries'in sürüklediği Hollanda atağında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Weghorst'un önünde kaldı. Weghorst yakın mesafeden yaptığı vuruşla Hollanda'nın 2-0 öne geçmesini sağladı.
Yarmolenko, 75. dakikada ceza sahasının dışından çektiği şutla kaleci Stekelenburg'u avladı. Ukrayna bu golle farkı bire indirdi.
79. dakikada skor 2-2 oldu. Ukrayna'nın kazandığı serbest vuruşta Malinovskiy'nin ceza sahasına yaptığı ortaya doğru zamanlamayla yükselen Yaremchuk, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.
Hollanda, Dumfries'in 85. dakikadaki golüyle maçı 3-2 kazandı. Dumfries, Ake'nin sol kanattan ortaladığı topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu.
Grupta son durum
EURO 2020 C Grubu'nda ilk maçlar sonrası Avusturya, liderliğe yerleşti.
Avusturya, tarihindeki ilk Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmasına çıkan Kuzey Makedonya'yı 3-1 yendi.
Bu sonuçlarla Avusturya, averajla Hollanda'nın önünde ilk sırada yer aldı.
AA