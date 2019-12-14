Homeopati 19. yüzyılın başlarında Alman doktor ve eczacı Samuel Hahnemann tarafından bulunan ve vücudun kendini doğal olarak iyileştirmesine yardım eden bir tedavi sistemidir. 'Sağlam kişide belli bulgular çıkaran bir madde, aynı bulgulara sahip hasta kişilerde iyileşme sağlar' prensibi uygulanır.

Homeopati nedir? Homeopati tedavilerde etkili mi?

Homeopati alternatif bir tıbbi bir sistemdir. Aynı zamanda homeopatik ilaç olarak da adlandırılır. Homeopati, Almanya'da 200 yıldan daha önce geliştirilen bir tıbbi sistemdir. Asgari miktarda doğal madde dozunun vücudun kendisini iyileştirmesi için teşvik edilmesine yardımcı olacağına inanılıyor. Yani, temel prensip daha büyük dozlardaki doğal maddelerin, sağlıklı insanlarda semptomlara neden olduğu bilinmektedir , ancak benzer semptomları tedavi etmek için çok küçük dozlarda kullanılabilir. Homeopatide amaç vücudun kendi iyileşme mekanizmalarını harekete geçirmek ve böylece vücudu iyileşme sürecine sokmaktır.

Özel bir sağlık durumu için homeopatiyi etkili bir tedavi olarak destekleyen çok az kanıt vardır. Şu anda homeopatik olarak etiketlenmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA tarafından onaylanmış hiçbir ürün bulunmamaktadır. Bu, homeopatik olarak etiketlenmiş hiçbir ürünün FDA tarafından güvenlik veya etkinlik açısından değerlendirilmediği anlamına gelir. Diyabet semptomlarının tedavisinde kullanılabilen birçok homeopatik ilaç vardır. Ancak homeopatinin sağlık kuruluşları tarafından diyabet veya semptomlarının tedavisi için önerilmediğini unutmayın.

Homeopati tedavi yöntemi hangi durumlarda kullanılmalıdır?

Bağışıklık sistemini güçlendirilmesi ve dengelenmesi gereken her durumda, fiziksel ve duygusal her türlü dengenin bozulduğu durumlarda destek amaçlı yada tedavi amaçlı, ilaç yan etkilerinin azaltılması gereken durumlarda kullanılabilir.

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre herkese uygulanabilir. (Her yaşta insan ve hayvan)

Homeopati tedavi yöntemi hangi tedaviye destek amaçlı kullanılır?

Modern/klasik tıbbi ilaçların kullanıldığı her durumda homeopatik ilaç destek amaçlı, ilaç yan etkilerini azaltmak ve kişinin iyileşme gücünü desteklemek ve tedavi amaçlı kullanılabilir.

Homeopati tedavi yöntemi nasıl uygulanır?

Homeopati tedavisi için hasta ile 1-2 saatlik yapılan bir anamnez sonrası homeopatik hekim kişiye en uygun homeopatik ilacı seçer. Suya karıştırarak yada direkt olarak ağız yolu ile hastaya verilir. Kullanım sıklığı ve şekli tamamen hastaya ve hastalığa bağlıdır. Duruma göre değişiklik gösterir

Homeopati tedavisi sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

İlaç kullanırken mümkünse kafein, mentol ve kafurun içeren maddeler almamak ve sürmemek gerekir. Homeopatik ilaçların etkisini azaltmakta hatta sonlandırmaktadırlar.

Bu alanda doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

“Homeopati yan etkisizdir” HAYIR Her tedavide olduğu gibi homeopati tedavisi de doğru uygulandığında hastaya zarar vermez. Kurallarına uygun yapılmaz ise belli süre sonra ilaçların vücutta bazı reaksiyonları görülebilir (homeopatide buna ilaç denemesi denir)

“Homeopati ilacı plasebodur, yani boş ilaçtır” HAYIR. Dünya Sağlık Teşkilat dahil bir çok yayın organı tarafından ve yapılan araştırmalar sonucu homeopatinin plaseboya göre üstün olduğu açıklanmıştır. Ayrıca en etkin olduğu hasta gurubu hayvanlar ve bebeklerdir. Avrupa başta olmak üzere veterinerlikte çok yaygın kullanımı mevcuttur

“Homeopatik tedavi sırasında başka ilaç kullanılamaz” HAYIR Homeopatik tedavi sırasında gerektiği takdirde başka ilaçlar kullanılabilir. Bundan sadece homeopati hekiminizin haberi olması gerekmektedir. Bazı durumlarda kimyasal ilaç kullanımınızı azaltıp size homeopatik bir preparat verebilmektedir. Bazı kimyasal ilaçların kullanımı sırasında da homeopatik ürünlerin kullanımı ve dozu değişmesi gerekmektedir.

“Homeopati bitkisel tedavidir” HAYIR Bitkisel tedavi fitoterapidir Homeopatide ilaç olarak hayvansal, mineral, metal yanında bitkisel kaynaklar da kullanılır. Fakat fitoterapiden farklı olarak bitkilerin kendi değil özleri özel bir işleme tabi tutularak laktoz/sakkaroz tanelerine damlatılarak kullanılır.

“Homeopati her şeyi iyileştirir” HAYIR Homeopatik tedavinin de sınırları vardır. Homeopati vücudun kendi iyileşme mekanizmaları ile çalışır. Eğer iyileşmesi mümkün olmayan bir bozukluk var ise yada bozukluk çok uzun süre vücutta mevcut ise yada bozukluğa sebep olan durum hala devam ediyor ve değiştirilemiyor ise tedavi mümkün olmayabilir. Bu durumu homeopati hekiminizle konuşmanız gerekmektedir.

Homeopati tedavi yöntemi uygulayan kişide olması gereken özellikler (Sertifika, Eğitim vb.) nelerdir?

T.C Yönetmeliklerine göre Homeopati sadece sağlık bakanlığı tarafından onaylı sertifika almış hekim ve diş hekimi tarafından uygulanabilir.

Homeopati hastalıkların tedavisinde etkili bir yöntem mi?

Homeopati, tıpta tartışmalı bir konudur. Diyabet semptomları için pazarlanan çeşitli homeopatik ilaçlar olsa da, gerçekten işe yaradıklarını gösteren kanıt yoktur. Belirtilerinizden birini tedavi etmek için homeopati denemek istiyorsanız, doktorunuz tarafından verilen ilaçları almaya devam edin. Mevcut tedavinizi homeopatik bir tedaviyle değiştirmeyin.

Herhangi bir homeopatik ilaç kullanmadan önce doktorunuzla görüşün. Randevunuz sırasında, yan etkiler veya ilaç etkileşimleri riski oluşturmadığından emin olmak için çözümü tartıştığınızdan emin olun.

2015 yılında ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tüketicileri homeopatik olarak etiketlenen reçetesiz satılan astım ürünlerine güvenmemeleri konusunda uyardı. FDA Homeopati ilaçlarının güvenlilir bulmuyor.

Avustralya Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırma Konseyi tarafından yapılan 2015 yılı değerlendirmesi, hiçbir sağlık koşulunun homeopatiğin etkili olduğuna dair güvenilir kanıtlara sahip olmadığı sonucuna varmıştır. Bir 2010 İngiltere Avam Kamarası Bilim ve Teknoloji Komitesi raporu, homeopatik ilaçların tedavi etkisi olmayan bir plasebodan daha iyi performans göstermediği sonucuna varmıştır.