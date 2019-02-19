Honda, İngiltere'de bulunan fabrikasını 2021 yılında kapatma kararı aldı. 3500 çalışanın işsiz kalmasına neden olacak bu gelişme sonrası gözler Honda'nın Avrupa'da bulunan diğer fabrikası olan Türkiye'ye çevrildi.

Reuters'a konuşan Honda yetkilileri, 2021 yılında Civic modelinin Türkiye'de üretilmeyeceğini, Türkiye'deki operasyonların paydaşlarla yapılan yapıcı görüşmeler neticesinde sürdürüleceğini söyledi. Honda, Avrupa'daki merkezini İngiltere'de tutmaya devam edecek. İngiltere'deki fabrikanın kapatılma nedenini ise yetkililer, küresel pazarda yaşanan beklenmeyen gelişmelerden kaynaklandığı belirtildi.

"ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİNE YOĞUNLAŞACAĞIZ"

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, "Honda, Türkiye'den çıkmıyor, Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor. "Sektördeki gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki dönem elektrikli araç üretimine yoğunlaşacağız" " dedi.



