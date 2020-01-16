House of the Dragon 2022 yılında yayına girecek

Goerge R.R. Martin’in geçtiğimiz sene yayınlanan Fire&Blood romanından uyarlanacak olan dizi, Game of Thrones’un 300 yıl öncesini anlatacak. House of the Dragon, bir yandan Targaryen ailesinin hikâyesini anlatırken, diğer yandan Westeros’un geçmişini ve Yedi Krallık’ın kuruluşunu konu edinecek.

Naomi Watts’ın başrolünü üstlendiği ve orijinal hikayenin 8 bin yıl öncesinde geçmesi planlanan bir diğer Game of Thrones spin-off’u ise geçtiğimiz yıl yüksek maliyet gerektirdiği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Game of Thrones’un final sezonu ve final bölümü hayranların büyük bölümü tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Yapım aşamasındaki devam dizilerinin evrene neler katacağı ve hayranlar tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.

Eserin yaratıcısı olan George R.R. Martin, orijinal dizinin aksine, House of the Dragon’un senaryo ekibinde yer alacak.



