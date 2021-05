How I Met Your Dad neden yayınlanmadı?

Geçtiğimiz günlerde Hulu'nun How I Met Your Father adında, oğlunun babasıyla nasıl tanıştığının hikayesini anlatan Sophie isimli bir kadını işleyen yeni bir dizi sipariş ettiği haberi geldi. Variety'e göre Sophie karakterini Hilary Duff canlandıracak. Bununla birlikte muhtemel deneme için orijinal pilot bölümün ilk kez 2014'te çekildiği düşünülürse bu diziyi yapma planları uzun zamandır gelişim aşamasındaydı. Başrolde Uğur Böceği'nin (Lady Bird) yönetmeni Greta Gerwig vardı. Gerwig'in pilot bölümünün üzücü bir şekilde hiçbir zaman tam bir diziye dönüşmemesi nedeniyle ne yazık ki söz konusu proje başarısızlığa mahkumdu.

Independent Türkçe'nin haberine göre Gerwig, Stephen Colbert'e 2017'de verdiği röportajda durumun sebebini açıklamıştı ve Frances Ha filminin yıldızına göre sebep kendisiydi.

Greta Gerwig

Colbert'e konuşan Gerwig, "How I Met Your Mother adında bir dizi vardı. Harika bir diziydi. Ona bayılıyordum. Herkes ona bayılıyordu. Başrolünde benim olduğum, How I Met Your Dad adında başka bir dizi yapacaklardı. Pilot bölümü çektik ve çok keyifliydi. Dizide çalışmayı çok sevdim. Sonra pilot bölümü test etmek için Las Vegas'a götürdüler. Deneme izleyicilerinden oluşan bu gösterimde işler hızla kötüye gitmeye başladı" dedi.

İZLEYİCİLERE DÜĞME VERİLMİŞ

Gerwig, izleyicilere düğme verildiğini söyleyerek "İzlediklerini beğenirlerse düğmeyi sağa, beğenmezlerse sola çevireceklerdi. Ve anlaşılan ne zaman ekranda belirsem düğmeyi sola çevirdiler. Beğenmediler" dedi.

Gerwig o dönem üzülse de işin komik tarafını görmeyi öğrendiğini söylemişti.

How I Met Your Father'ın 9 sezon boyunca devam eden ve başrollerini Josh Radnor, Alyson Hannigan, Jason Segel, Cobie Smulders ve Neil Patrick Harris'in paylaştığı orijinal sitcomla bağlantılı olup olmayacağıysa belirsiz.