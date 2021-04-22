How I Met Your Mother’ın devam serisi geliyor

Hulu kanalından, How I Met Your Mother'ın devam dizisi How I Met Your Father için onay çıktı. Başrolünde Hilary Duff'ın olduğu devam dizisinde, yakın gelecekte, Sophie (Hilary Duff) oğluna babasıyla nasıl tanıştığının hikayesini anlatacak. Beyazperde'de yer alan habere göre, yeni dizi seyirciyi Sophie ve sıkı sıkıya bağlı arkadaş grubunun tam ortasına, 2021 yılına geri götüren bir hikaye olacak. Onlar, hayattan ne istediklerini sorgulayacak, flört uygulamaları ve sınırsız seçenekler çağında nasıl aşık olunacağını anlatacak.

Hilary Duff

Yeni dizinin, orijinal hikayeyle bağlantılı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. How I Met Your Mother'ın yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas da yönetici yapımcı olarak yer alıyor.

9 SEZON YAYINLANDI

How I Met Your Mother, 2005-2014 yılları arasında dokuz sezon ve 200'ün üzerinde bölüm boyunca CBS'te yayınlandı. Dizide Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel ve Alyson Hannigan rol aldı. Bob Saget, Radnor’un karakteri Ted Mosby’nin eski bir versiyonu olan anlatıcının sesini sağladı.

CBS, Greta Gerwig'in rol aldığı ve Meg Ryan'ın anlatıcı olduğu “How I Met Your Dad” dizisi için 2013'te bir pilot bölüm siparişi verdi ama proje onaylanmadı.







