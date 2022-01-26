HPV’yi tespit ederek rahim ağzı kanserini önlemek mümkün!

DSÖ'nün "Rahim Ağzı Kanserini Yok Etmeyi Hızlandırmak için Küresel Strateji" programı kapsamında, dünyadaki kadınların yüzde 90'ına HPV aşısı uygulanması ve yüzde 70'ine kanser taraması yaptırılması hedefleniyor. Diğer bir adıyla serviks kanserinde erken teşhis ve doğru tanı büyük önem taşıyor.

Neredeyse tüm rahim ağzı kanseri vakaları (%99), cinsel temas yoluyla bulaşan son derece yaygın bir virüs olan yüksek riskli insan papilloma virüsleri (HPV) ile enfeksiyonla bağlantılıdır.

Rahim ağzı kanserine yol açan HPV’nin 150’den fazla genotipi bulunur ve bunlardan 13 tanesi yüksek risk HPV olarak sınıflandırılır.

Bu yüksek risk grubundaki HPV’ler, ile inatçı (persistan) enfeksiyon bulunan kadınlarda rahim ağzı kanseri gelişebilir.

Rahim ağzı kanseri, erken teşhis edilip etkin bir şekilde yönetildiği sürece önlenebilir ve tedavi edilebilir bir kanser türü olduğunu belirten Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Dr. Ayşe Kanneci kanserin teşhis ve tedavisi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Rahim ağzı kanseri, 'serviks' denilen rahim ağzında gelişen bir kanser türü. Rahim ağzının yüzeyini oluşturan hücre tabakasının anormal hücrelere dönüşmesiyle 'kanser öncülleri' (CIN) denilebilecek hücreler ortaya çıkıyor. Kanser öncülleri erken saptanıp tedavi edilmediklerinde rahim ağzı kanserine dönüşebiliyor. Tüm bu süreçte düzenli kontrollerini olan kadınlarda, virüs daha kansere dönüşmeden tespit edilip hastalığın önüne geçilebiliyor. Dolasıyla neredeyse yüzde 100 önlenebilecek olan bu hastalıkta farkındalık büyük bir önem arz ediyor.





HPV taraması; oldukça kısa sürede, acı ya da ağrı hissettirmeden alınan sürüntü örneğinden direkt olarak gerçekleştirilir. HPV saptama kitleri, insan papilloma virüsünü teşhis eder ve aynı zamanda yüksek risk grubu olan 16,18 ve 31 gibi alt genotipleri saptamakta kullanılır.

Uzmanlar tarafından, 30-65 yaş aralığındaki kadınların hiçbir şikâyeti olmasa bile smear testlerinin yanı sıra 5 yılda bir HPV PCR testleri ile rutin taramadan geçmesi önerilir"





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