Henüz 7 yaşındayken kardeşleri ile Ermeni yetimhanesine yerleştirilen Hrant Dink, meslek hayatına kırtasiyecilikle başladı. Kardeşleriyle yayın evi açtı sonrasında ise Agos Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni oldu. 53 yaşında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Peki, Hrant Dink kimdir, nerelidir? Nerede ve ne zaman öldü? Ahparing ne demek, Hrant Dink’le ilişkisi ne? İşte merak edilen soruların yanıtları…

HRANT DİNK KİMDİR, NERELİDİR?

Hrant Dink, 15 Eylül 1954 tarihinde Malatya dünyaya geldi. Babası Sivas'ın Gürün ilçesinde, annesi Gülvart ise Sivas'ın Kangal ilçesinde doğup büyümüştü. Hrant Dink 1961 yılında ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı. Ancak anne babasının boşanmaları sebebiyle iki kardeşi ile beraber Gedikpaşa’daki Ermeni Yetimhanesi'ne yerleştirildi.

Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde zooloji üzerine aldı. Bir süre sonra yetimhanede birlikte büyüdükleri Rakel ile dünya evine girdi.

Hrant Dink eğitim hayatı sırasında Türkiye’de devam eden sağ sol davasında sol görüşte yer alırken, Türkiye Komünist Partisi’nde de aktif görev aldı.

Siyasetin içinde olduğu zamanlarda üyesi olduğu sol örgüt ile Ermeniler’in birlikte anılmasının önüne geçmek amacıyla ismini Fırat olarak değiştirdi.

Kardeşleriyle birlikte açtığı yayınevi ve kırtasiye işlerine devam ederken, Hrant Dink ve eşi Rakel Tuzla Ermeni Çocuk Kampı’nı yönetmeye başladı. Bu kampa devlet ilerleyen zamanlarda el koydu. Dink askerliğini Denizli Piyade Alayı'nda 8 ay kısa dönem er olarak tamamladı.

Hrant Dink yazı hayatına bazı gazetelerde kitap eleştirileri ile başladı. Basında çıkan yanlış haberlere gönderdiği düzeltmeler ile adı duyulmaya başladı. İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne, “Ermeni toplumu çok kapalı yaşıyor, kendimizi iyi anlatırsak önyargılar kırılır” diyerek bu amaçla Türkçe ve Ermenice bir gazete çıkarmayı önerdi.

Hrant Dink, 5 Nisan 1996 tarihinde ilk sayısı yayınlanan Agos gazetesinin kuruculuğu, yayın yönetmenliği ve başyazarlığı görevlerinde bulundu. Agos dışında Birgün ve Zaman gazetelerinde yazdı. Yazılarında sık sık Türkiye’deki etnik topluluklara değinen Hrant Dink, Ermeni cemaatinin patrikhane dışında sivil bir merkezi olması gerektiğini savunuyordu.

“Ben Türk değil, Türkiyeliyim ve Ermeniyim” ifadelerinden dolayı büyük tepki toplayan Hrant Dink bu ifadeleri nedeniyle Türklüğü aşağılamak suçundan üç yıl yargılandı.

Başka bir zaman makalelerinde yer alan Türk’ü ve Türkleri aşağılayan betimlemeleri sebebiyle Türklüğe hakaret suçundan hakkında dava açıldı.

Yine Osmanlı’yı suçlayan ifadelerinden dolayı tepki gören Hrant Dink hakkında çok sayıda dava açıldı.





HARNT DİNK’İN ALDIĞI ÖDÜLLER

Hrant Dink ifade özgürlüğü ve insan hakları konularında yurt dışından çok sayıda ödül aldı. İşte onlardan bazıları;

Düşünce Özgürlüğü ve Cesur Gazetecilik Ödülü (Henri- Nannen)

İnsan Hakları Ödülü (Bjornson)

Pen İfade Özgürlüğü Ödülü (Oxfam Novib)

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ödülü

Seçki İnsan Ödülü (Amerika Ermeni Meclisi)

Uluslararası Basın Ödülü (Uluslararası İspanya Gazeteciler Derneği)

Ayşe Nur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü (İnsan Hakları Derneği)

NEREDE VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Hrant Dink,19 Ocak 2007 tarihinde saat 15.00 sularında, genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binası önünde uğradığı silahlı saldırı soncunda vefat etti. Dink’in katil zanlısı olarak 19 yaşındaki Ogün Samast yakalandı ve yargılandı.

Hrant Dink’in naaşı, 23 Ocak 2007’de Agos Gazetesi’nin önünde düzenlenen törenin ardından Balıklı Ermeni Mezarlığı’na defnedildi.

AHPARİNG NE DEMEK?

Ahparig Ermenice bir kelimedir ve "ağabey, erkek kardeş, kardeşim" anlamlarını taşır ve Ermenicede bir hitap ifadesi olarak kullanılır.

Hrant Dink anmalarında "Buradasın ahparig" veya "buradayız ahparig" gibi ifadelerle kullanılıyor.



