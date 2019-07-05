Huawei telefonlar android güncellemesi alacak mı?

Huawei telefon sahipleri ve Huawei'den telefon almak isteyen kullanıcıların kafası hâlâ karışık. Her ne kadar G20 Zirvesi kapsamında Trump, Huawei'ye yeşil ışık yaksa da, Microsoft ve Intel'den Huawei'ye doğru olumlu bir adım gelse de, Google tarafı belirsizliğini koruyor. Trump, açıklamasında Google'dan bahsetmemiş olsa da, bu açıklama 'Google ile Huawei yollarına kaldığı yerden devam edecek' şeklinde yorumlandı. Peki durum gerçekten böyle mi?

Bu sorunun net bir yanıtı şu an için bulunmuyor. Huawei'nin yaşadığı bu kısıtlamaların nedeni, Çin hükumetiyle olan bağlantılarıyla ilgili şüpheler ve firmanın ekipmanlarının casusluk için kullanılabileceği şüphesi. Huawei, bunları her defasında yalanlamış bulunuyor.

Aslında, Huawei'in Android'e erişiminin tamamen kesilmesi halinde ikinci bir planı da var. Firmanın kendi işletim sistemi Hongmeng'i geliştirdiği biliniyor. Firma, Google Play Store geliştiricilerini kendi mağazası AppGallery'yi de kullanmaya davet etmişti. Yani Huawei, her ihtimale karşılık kendi işletim sistemine olan yatırımını sürdürüyor ve Android bilmecesi devam ediyor.

Peki Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar hangileri?

-Huawei P30 Pro

-Huawei P30

-Huawei P30 Lite

-Huawei Mate 20 Pro

-Huawei Mate 20

-Huawei Mate 20X 5G

-Huawei P Smart 2019

-Huawei P Smart + 2019

-Huawei P Smart Z

-Huawei P20 Pro

-Huawei P20

-Huawei Mate 10

-Huawei Mate 10 Pro

-Huawei Mate 10 Porsche Design

-Huawei Mate 20 Lite

-Huawei Mate 20 RS Porsche Design