Futbol Hull City’de 2 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı

Hull City’de 2 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı

Futbol

Hull City’de 2 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yapılan testlerin ardından kulüpte 2 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

24 Mayıs 2020, Pazar 23:42 Son Güncelleme:
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İngiltere Championship’te mücadele eden Hull City’de oyunculara, teknik ekibe ve personele Covid-19 testi yapıldı. Yapılan testler neticesinde 2 kişide durumun pozitif olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada 2 ismin kendilerini izole edeceği ve bundan sonra da kulüp tesislerine yalnızca negatif sonuçların olduğu isimlerin girebileceği ifade edildi. Hull City’nin yayımladığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hasta mahremiyeti nedeniyle testleri pozitif çıkan isimler açıklanmayacak. Şu ana kadar hiçbir belirti göstermeyen ve kendilerini kötü hissetmeyen 2 kişi, belirlenen protokollere uygun şekilde 7 gün boyunca kendisini izole edecek ve daha sonra belirlenen bir tarihte tekrar teste girecek."

İHA

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