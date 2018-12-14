Hurda araçla tatlı kazanç

SHükümet, mayıs ayında ekonomiyi canlandırmaya yönelik birçok teşvik uygulamasını devreye almıştı. Bunlardan biri de hurda araçlarla ilgiliydi. Düzenlemeye göre; 16 ve üstü yaştaki eski araçlarını hurdaya ayırıp, sıfır araç alanlara 10 bin liraya kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) teşviği veriliyor. Bu kapsamda 6 milyon araç var. Uygulama 2019 sonuna kadar geçerli olacak.

10 BİN LİRAYA KADAR

Yeni alınacak otomobil ve arazi taşıtlarının vergisiz fiyatı 46 bin lirayı aşmayanlar için 10 bin lira, vergisiz fiyatı 46 bin ila 80 bin lira arasında olanlar için 8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira ÖTV indirimi sağlanıyor. Yani liste fiyatı 130 bin liraya kadar olan araçlarda hurda indiriminden yararlanmak mümkün.

RAKAMLAR ÇOK BÜYÜK

Uygulama, vatandaşın yanı sıra son günlerde satış hacmi düşen otomotiv sektörüne de katkı sunuyor. Bir başka deyişle devlet, vergi gelirinden fedakârlık yapıp yeni araç alıp satana destek oluyor. Ancak bizzat otomotiv bayilerinin verdiği bilgilere göre; bazı uyanıklar hurda düzenlemesini ranta dönüştürmüş durumda. Konuşulan 3 ya da 5 araçlık bir vurgun değil. 5-10 bin araçlık bir rant söz konusu.

NORMALDE OLMASI GEREKEN BU!

1-16 yaşından büyük hurda araç, Makina ve Kimya endüstrisi Kurumu Hurda Müdürlüğü, büyükşehir belediyesi, il özel idaresi veya Ömrünü Tamamlamış araç Toplama Merkezi’ne teslim ediliyor.

2-Buradan alınan belgeler, trafik tescil kuruluşuna veriliyor ve aracın kayıt ve tescili sildiriliyor.

3-Kayıt ve tescilin silindiğini gösterir belge, yeni araç alırken otomotiv bayisine veriliyor ve teşvik tutarı kadar kısmın tahsil edilmemesi isteniyor.

4-Bayi de vatandaştan devlete yatırmak üzere tahsil edeceği vergilerden, teşvik tutarı kadar kısmını almıyor. yani işlemleri otomotiv bayisi yapıyor.

5-Teşvikten yararlanabilmek için yeni alınacak aracın, hurdaya çıkarılan araçla aynı cinsten olması zorunluluğu var. yani hurdaya çıkan kamyonsa, yeni araç da kamyon olacak.

MİLYONLARIN HAKKI YENİYOR

Araç ve trafik tescil işlemleriyle uğraşan bazı muamelecilerin, galericilerin ve oto kiralama işi yapanların hurda araç toplayıp, kendi şirketleri üzerine kaydettirdiği ve pazarladığı belirtiliyor. Hukuka aykırı bir işlem yok gibi görünse de aslında ortada büyük bir soygun var. Hurda araç teşviğindeki ÖTV indirimi vatandaş için yapıldı. Ama belli bir kesim, bunu kendi çıkarı için kullanıp devleti milyarlarca lira zarara uğratıyor, 80 milyonun hakkını yiyor.

UCUZA TOPLAYIP PAZARLIYORLAR

Rantçılar, anadolu’nun farklı bölgelerinden 1500-1800 lira gibi rakamlara hurda araç topluyor. Topladıkları bu araçları otomotiv bayilerine 3 bin 500- 4 bin lira gibi rakamlarla pazarlıyor. araç almak için bayiye gelen bir kişiye eğer alacağı aracın vergisiz fiyatı hurda teşviği kapsamındaki limitler içindeyse, 4-5 bin lira hurda indirimi seçeneği sunuluyor.

ARAÇ YOK BELGE VAR

Hurda araç, ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşa noterden 270 lira gibi bir masrafla devrediliyor. bayi de müşteriye, hurda aracı varmış gibi iskonto uyguluyor. bayiler de işlem başına 1000-1500 lira komisyon alıyor. ancak alınan bu komisyonun bir kaydı yok. Hurdayı ranta çeviren fırsatçıların kendi adlarına binlerce aracın kayıtlı olduğu ifade ediliyor.

SAHTELERİ DE AYARLANMIŞ

Vurgunun başka bir boyutu daha var. Halen trafikte olan ya da kullanılan özellikle taşrada bulunan araçlar, sahte belgelerle hurdaya ayrılmış gibi gösteriliyor. ancak halen kullanılmaya devam ediyor. Fırsatçılar bu belgeleri de bayilere açıkça “Gerçeğini istersen 3 bin 500-3 bin 800 lira, sahtesini istersen 3 bin-2 bin 800 lira” diyerek pazarlıyor.

TESPİTİ ÇOK KOLAY!

Hurda fırsatçılarının önüne geçmek için tek isme kayıtlı araç sayıları incelenebilir. Normalde kendi adına birden fazla araç alıp satanı vergi daireleri çok kolay tespit edebiliyor. Bu kapsamda üstüne kayıtlı binlerce hurda araç ruhsatı olanların tespiti mümkün.