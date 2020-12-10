Hüseyin isminin anlamı nedir? Hüseyin ne demek?
Ailelerde çoğu zaman dünyaya gelecek olan bebeğe isim verme tartışma durumu tartışma konusu olur. Ancak yapılan isim araştırmalarının neticesinde bebeğe ortak verilen kararla isim verilir. Ülkemizde en çok kullanılan isimlerden biri de Hüseyin ismidir. Hüseyin ismi çok fazla kullanılmasına rağmen anlamı herkes tarafından henüz net olarak bilinmemektedir. Hüseyin isminin anlamı nedir, soruları internet ortamında çok fazla aratılır. Siz de Hüseyin'in anlamı , Hüseyin isminin anlamı nedir, sorularını soruyorsanız detayları aşağıda vermiş olduğumuz isim analizimize göz atarak öğrenebilirsiniz. İşte Hüseyin'in anlamı nedir? Hüseyin ne demek, sorularının cevapları...
10 Aralık 2020, Perşembe 17:37 Son Güncelleme:
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Hüseyin ismi ülkemizde çok fazla kullanılmasına rağmen henüz anlamı net olarak bilinmemektedir. Dünyaya gelecek olan bebeğinize Hüseyin ismini koymak istiyorsanız ve Hüseyin'in anlamı, Hüseyin'in anlamı nedir sorularının, cevaplarını merak ediyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. işte Hüseyin'in anlamı ve Hüseyin'in anlamı nedir sorularına vermiş olduğumuz cevaplar...
Hüseyin isminin anlamı nedir?
1. Hür, özgür
2. Koşarak git ve al
3. Hz. Ali’Nin Oğlu, Resulü Ekrem (S.A.V.)’İn torunudur.
4.Küçük, Güzel Sevgili.
5.Hz. Muhammed (S.A.S.)İn Torunu, Hz. Alinin Küçükoğlu.
6.Ruh ve madde güzelliği.
7.Hz. Muhammed (s.a.a.)’in torunu, Hz. Ali (a.s.) ve Hz. Fatıma’nın (s.a) küçük oğlu.
Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Arapça
Hüseyin isminin özellikleri
Neşeli, dışa dönük, enerjik, güçlü, kendine güvenen, hırslı, kendinden emin, iş bitiren, eğlenceyi seven, cömert, dürüst, ön planda olmayı seven, lükse düşkün, engel tanımayan, sadık, iddialı, sıcak kanlı, sosyal, mert, yaratıcı, açık.