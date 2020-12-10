Hüseyin isminin anlamı nedir? Hüseyin ne demek?

Hüseyin ismi ülkemizde çok fazla kullanılmasına rağmen henüz anlamı net olarak bilinmemektedir. Dünyaya gelecek olan bebeğinize Hüseyin ismini koymak istiyorsanız ve Hüseyin'in anlamı, Hüseyin'in anlamı nedir sorularının, cevaplarını merak ediyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. işte Hüseyin'in anlamı ve Hüseyin'in anlamı nedir sorularına vermiş olduğumuz cevaplar...

1. Hür, özgür

2. Koşarak git ve al

3. Hz. Ali’Nin Oğlu, Resulü Ekrem (S.A.V.)’İn torunudur.

4.Küçük, Güzel Sevgili.

5.Hz. Muhammed (S.A.S.)İn Torunu, Hz. Alinin Küçükoğlu.

6.Ruh ve madde güzelliği.

7.Hz. Muhammed (s.a.a.)’in torunu, Hz. Ali (a.s.) ve Hz. Fatıma’nın (s.a) küçük oğlu.

Cinsiyeti: Erkek

Kökeni: Arapça

Hüseyin isminin özellikleri

Neşeli, dışa dönük, enerjik, güçlü, kendine güvenen, hırslı, kendinden emin, iş bitiren, eğlenceyi seven, cömert, dürüst, ön planda olmayı seven, lükse düşkün, engel tanımayan, sadık, iddialı, sıcak kanlı, sosyal, mert, yaratıcı, açık.







