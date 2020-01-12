İngiliz aktör Ian McKellen filmde canlandırdığı Galdalf gibi davranmak sandığınız kadar basit değilmiş. 80 yaşındaki Ian McKellen, 1999'dan 2001'e, sonra tekrar 2002'den 2003'e kadar olan Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesini çekerken tuttuğu çevrimiçi bir günlüğün bağlantısını tweetledi ve herkesi okumaya davet ediyor. McKellen, attığı tweet'te şunları paylaştı:'20 yıl önce, Yüzüklerin Efendisi'nin çekimi için Yeni Zelanda'ya geldim. Oyuncu kadrosuna 10 Ocak 2000'de katıldım. Bu süre zarfında, bugün blog adı verilen bir günlük tuttum. Belki de o zorlu zamanları okumaktan zevk alırsınız'.









90'larda kurulan bu siteye giriş biraz yavaş. Ian McKellen, oyunculuk, sinema ve karakterlerine hazırlarken duyduğu sorumluluğu, hayranlarına anlatıyor.









Yazar JRR Tolkien’in sevgili sihirbazı Gandalf the Grey, yani Ian McKellen, bloğunda kısaca şunlara değiniyor:

"Richard III veya James Whale veya Magneto'da olduğu gibi, Gandalf'ı içimde bir yerde keşfetmem gerektiğini tekrar ediyor. Öyleyse, hala (benim için) çekimden 3 ay uzakta, Gandalf'ım yok, aklımda bile yok. Sadece kamera dönüp keşifler yapıldığı anda hayata geçecek. Ben kostüm, makyaj ve Tolkien'in sözlerini söylesem bile, karakteri size tarif edebileceğimden emin değilim. Aktörler tarif etmiyorlar, içinde yaşıyorlar. Burada içsel düşüncelerini daha fazla okuyabilirsiniz"





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