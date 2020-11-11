İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı

İBB burs sonuçları tamamlandıktan sonra öğrenciler heyecanla sonuçları bekliyorlardı. İBB burs sonuçları açıklandı. Burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden açıklandı. İBB bursu ne kadar, İBB bursu ne zaman yatacak? İşte 2020 İBB burs sonuçları sorgulama ekranı ve İBB bursu ile ilgili merak edilenler...

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İBB Genç Üniversiteli sayfasında şu açıklama yer aldı;

"Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları açıklanmıştır.

Genç Üniversiteli Eğitim Yardımına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, eğitim hayatınızda başarılar dileriz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi"

İBB BURS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İBB BURSU NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3’e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek.