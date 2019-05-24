İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ile birlikte öğrencilerin yaz tatili dönemlerini daha verimli geçirmeleri amacıyla yaz spor okulları açıyor. Ücretsiz hizmet veren yaz okulları için başvurular başladı. Peki, İBB yaz okullarına nasıl başvuru yapılır? İBB yaz okulları ne zaman başlıyor? İBB yaz okulları kayıtları nasıl yapılır? İşte İBB yaz spor okulları kayıtları ile ilgili merak edilen soruların cevapları…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ile birlikte öğrencilerin yaz tatili dönemlerini daha verimli geçirmeleri amacıyla yaz spor okulları açacak. Yaz spor okullarında çocukların sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine yönelerek beden ve ruh sağlıklarının gelişmesine katkı sağlanacak.

YAZ SPOR OKULLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

24 Haziran’da başlayacak yaz spor okullarında çocuklar hem daha enerjik ve eğlenceli zaman geçirecekler hem de spor yeteneklerini keşfedecekler.

22 FRAKLI BRANŞTA SPOR EĞİTİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz yaz spor okulları, okul bahçelerine yapılarak hem çocukların hem de yetişkinlerin yılın 365 günü spor yapabildiği spor salonlarında düzenlenecek. Okul spor salonları yaz spor okulları 6 – 15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olacak ve okullarda 22 fraklı branşta spor eğitimi verilecek.

32 İLÇESİNDEKİ 111 SALONDA ÜCRETSİZ

Okul salonları yaz spor okulları İstanbul’un 32 ilçesindeki 111 salonda açılacak ve spor eğitimleri yaz tatili sonuna kadar beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından verilecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan spor okullarına katılacak çocuklardan hiçbir ücret talep edilmeyecek.

YETİŞKİNLER DE KAYIT YAPTIRABİLECEK

Ayrıca yeterli çoğunluğun sağlanması durumunda spor okullarına pilates ve step-aerobik branşlarında yetişkinler de kayıt yaptırabilecek.

İBB YAZ OKULLARI KAYITLARI NASIL YAPILIR?

30 Ağustos’ta sona erecek olan ve 20 bin çocuğun yaz boyunca spor yapacağı İBB Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları için çocuklarını kayıt ettirmek isteyen ve detaylı bilgi almak isteyen tüm veliler İBB Beyaz Masa’nın 153 numaralı telefonundan bilgi alabiliyor.

YAZ OKULLLARI DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN

İLÇE BAZINDA SPOR OKULLARININ LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN



