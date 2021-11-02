Ekonomi İBB'den Halk Ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama

İBB'den Halk Ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama

Ekonomi

İBB'den Halk Ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama

Halk Ekmek büfelerindeki ekmeklerin fiyatıyla ilgili açıklama yapan İBB sözcüsü Murat Ongun zam yapılmayacağını söyledi.

02 Kasım 2021, Salı 15:32 Son Güncelleme:
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İBB sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmeklerin 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre; İBB Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmeklerin fiyatıyla ilgili açıklama yaptı.

Artan maliyetlere rağmen zam yapılmayacağını belirten Ongun, "Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları yüzde 24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1.25 liradan satılmaya devam edecek" dedi.

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