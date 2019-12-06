Zlatan Ibrahimovic'in genellikle tekmeyle attığı tekvandoyla karışık gollere alışığız. Her ne kadar gergin ve burnu havada biri olsa da rakipleriyle fazla dalaşmayan, belki de dalaşmaya tenezzül etmeyen biri.

Fakat bundan yıllar önce Milan'da oynadığı döneme Inter'de forma giyen Marco Materazzi'ye efsane bir uçan tekme atmıştı.

Herkes bu tekmeyi pozisyon icabı zannederken Ibra'dan yıllar sonra bir itiraf geldi.









"Hareketini asla unutmadım"

Ibrahimovic, GQ'ya verdiği röportajda yıllar önce Materazzi'ye attığı tekmeye açıklık getirdi. Ibrahimovic, "Ben Juventus'ta oynarken bir Juventus-Inter maçında Materazzi canımı acıtmıştı. Futbolda sertlik elbette var fakat top kapmakla rakibe zarar vermek aynı şey değil. Bana yaptığı kesinlikle zarar verme amaçlıydı.

Bana yaptığı faulden sonra oyuna devam etmeye çalıştım ama canım çok yanıyordu ve çıkmak zorunda kaldım. Bana yaptığı hareketi de asla unutmadım"





4 yıl sonra...

Ibrahimovic, Materazzi'yle bir kez daha karşılaşamadan Juventus'tan ayrılmış ve Inter'e giderek onunla takım arkadaşı olmuştu. Daha sonra Barcelona'ya transfer olan Ibra, Serie A'ya Milan formasıyla dönmüştü.

İntikam için gerekli ortamı oluşturan Ibrahimovic, "4 yıl kin tuttum. Ama buna rağmen kontrollü olmak zorundaydım çünkü aptalca davranıp atılabilirdim. Bir pozisyonda Materazzi bana doğru koşuyordu. Adımımı ayarladım ve bir tekvando darbesiyle onu hastanelik ettim. Stankovic yanıma gelip 'Bunu neden yaptın?' dedi. Ona 4 yıldır bu anı beklediğimi söyledim" dedi.



