'İçine atan' kadınlarda kalp hastalığı riski artıyor

Pittsburgh Üniversitesi’nde gerçekleştirilen araştırmada 304 kadın incelendi. Araştırmaya katılan kadınlara, ne kadar sıklıkla öfkelerini ifade ettikleri soruldu. Kadınların ultrason görüntüleri ve kalp damarlarındaki tıkanıklar ile görüşmelerinin sonuçları karşılaştırıldı.

Buna göre, uzun süreli stresin iltihaplanmaya yol açtığı belirtildi. Kalp sağlığı uzmanlarının sosyal ve duygusal faktörleri de hastalarının sağlığı için önleyici plan kapsamına almaları gerektiği belirtiliyor.

(Hürriyet)