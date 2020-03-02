İçli köfte tarifi: İçli köfte nasıl yapılır?

En sevilen yöresel lezzetler arasında içli köfte tarifi en çok tercih edilen tarifler arasında yer alır. Eğer sevdiklerinize hazırlamak için içli köfte tarifi arıyor yada içli köfte nasıl yapılır merak ediyorsanız "içli köfte tarifi, içli köfte nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

İçli köfte tarifi

İçli köfte tarifi malzemeleri

İçli köfte dışı için;

2 su bardağı ince köftelik bulgur

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

1 çay bardağı irmik

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağından biraz az un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1, 5 su bardağı sıcak su

İçli köfte içi için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

500 gram kıyma

5 orta boy soğan

Yarım tatlı kaşığı salça

Yarım demet maydanoz

1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)

Tuz

Pul biber

Karabiber

İçli köfte kızartmak için;

Sıvı yağ

İçli köfte yapılışı

Tavaya sıvı yağ eklenir ve kıyma eklenip üstünü kapatıp kıymanın suyunu bırakması beklenir. Soğanları rondodan geçirip suyunu çeken kıymanın üzerine eklenir ve 1 yemek kaşığı daha sıvı yağ eklenerek 10 dakika kadar kıymayla birlikte pişirilir. Daha sonra salça eklenir 3 dakika daha kavrulur. Tuz, ceviz, istenilen baharatlar ve ince kıyılmış maydanoz eklenip ocağın altı kapatılır. Soğumaya bırakılır. İnce bulgur 1, 5 bardak sıcak su ile kısır yapar gibi ıslatılır. Suyu çekilince irmik salça baharatlar tuz eklenip 15 dk boyunca azar azar ılık su eklenip iyice yoğurulur. Ortalama yarım saat yoğurulur. Daha sonra un eklenir 5 dakika daha yoğurulur. Ele alınıp yuvarlandığında dağılmıyorsa kıvamı olmuştur. Ele yapıştığında eller iyice yıkanır tekrar hamur ele alındığında yapışmaz. Cevizden biraz daha büyük parçalar alınıp baş parmak ile ara ara su alınarak içi ince bir şekilde açılır. İç koyulur ve yukarı doğru limon şeklinde uzatılır. Hepsine aynı işlem uygulanır. Derin bir tencerede, bol kızgın yağda içli köfteler kızartılır.