Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Muratpaşa'da Sanat Var" konserlerinin 4'üncüsünde 'küçük dev kadın' olarak adlandırılan İdil Biret konser verdi.

1948 yılında henüz 7 yaşındayken Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün isteğiyle eğitim için Fransa'ya gönderilen, 8 yaşında Paris Radyosu'nda ilk konserini veren ve 11 yaşında Kempff ile Mozart'ın piyano için konçertosunu Paris Champs-Elysees Tiyatrosu'nda çalan Biret, Antalyalı müzikseverlere müzik ziyafeti sundu. Konseri Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da izledi. Biret, konserin ardından dakikalarca ayakta alkışlanırken, Başkan Uysal da gecenin anısına Bİiret'e teşekkür çiçeği takdim etti.

DHA