İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin düğün tarihi belli oldu
Geçen yıl nişanlanan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin düğün tarihi belli oldu.
29 Temmuz 2021, Perşembe 08:33 Son Güncelleme:
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Pandemi nedeniyle düğünlerini daha önce iki kez erteleyen çift, yine Covid kaynaklı bir sorun çıkmazsa, 1 Ekim’de nikâh masasına oturacak. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, Zekeriyaköy’deki evlerinin bahçesinde düzenlenecek kır düğününde “evet” diyecek.
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin kır düğünü Zekeriyaköy’deki bu evde yapılacak. (MEHMET ÜSTÜNDAĞ)
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