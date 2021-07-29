İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin düğün tarihi belli oldu

Pandemi nedeniyle düğünlerini daha önce iki kez erteleyen çift, yine Covid kaynaklı bir sorun çıkmazsa, 1 Ekim’de nikâh masasına oturacak. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, Zekeriyaköy’deki evlerinin bahçesinde düzenlenecek kır düğününde “evet” diyecek.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin kır düğünü Zekeriyaköy’deki bu evde yapılacak. (MEHMET ÜSTÜNDAĞ)







