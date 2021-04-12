Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiye paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, her yıl ramazanın başlamasından yaklaşık 10 gün önce imsakiyeleri internet sitelerinde yayımladıklarını, e-posta ile kendilerine ulaşan vatandaşlara ise bilgileri daha erken verdiklerini söyledi.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2021

İnternet sitesinde 208 ülkeye ait imsakiye bilgilerinin yer aldığını ifade eden İşlek, "8 bin 600 yerleşim yerinin imsakiyelerini, namaz vaktini, bayram namaz vakitlerini yayımlamaktayız. Bu 8 bin 600 olarak kalmıyor. Çünkü her gün veri tabanımızda olmayan bir yeri insanlar talep ediyor. Hemen oranın koordinatlarını çıkarıp web sayfamıza, veri tabanımıza ekliyoruz." diye konuştu.

İşlek, ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti. Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de saat 05.05'te olacağını ve son iftarın Edirne'de 19.59'da yapılacağını anlatan İşlek, ilk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa orucun tutulacağını kaydetti. İşlek, ramazanın son günü 12 Mayıs'ta ilk imsakın Ardahan'da 03.02'de, ilk iftarın Hakkari'de 19.11'de, son imsakın Muğla'da 04.19'da, son iftarın Edirne'de 20.30'da yaşanacağını bildirdi.

Son gün Sinop'ta 16 saat 29 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 15 saat 47 dakikayla en kısa orucun tutulacağını dile getiren İşlek, "Biz ekvator olarak da orucun gününe ve uzunluğuna bakmak istedik. Ramazanın ilk günü 13 Nisan'da ekvatorda Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 23 dakika oruç tutulacak. Kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 16 saat 52 dakika oruç tutulacak." diye konuştu.İşte, il il 2021 Ramazan imsakiyesi ile iftar ve sahur vakti saatleri...

İMSAK NE DEMEK, NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.



