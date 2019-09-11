Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'dan Lille'e transfer olmadan önce, adı birçok takımla anılıyordu. En güçlü iddialardan biri de Lazio forması giyeceği yönündeydi.

Lazio Genel Menajeri Igli Tare, Yusuf Yazıcı transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı. Corriere Dello Sport'un haberine göre Tare, "Eğer Milinkovic takımdan ayrılsaydı Yusuf Yazıcı’yı transfer edecektik. Listemizde birçok oyuncunun adı vardı fakat transfer bütçemizin dengesini gözetmek durumundaydık" dedi.

Lazio, piyasa değeri 65 milyon euro olan Sırp orta saha Sergej Milinkovic-Savic için 90 milyon euro civarında bir teklif beklediğini açıklamıştı. Milinkovic takımda kaldı ve Yusuf Yazıcı da 18 milyon euro+bonuslarla Lille'in yolunu tuttu.