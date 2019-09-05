İhracat rekoru

Yılın ilk 8 ayında ise toplam ihracat 117.3 milyar dolarla tarihi seviyesine yükseldi. Son 12 aya bakıldığında da 180.1 milyar dolara ulaşan ihracat rakamlarıyla 2019’daki 182 milyar dolarlık yıl sonu ihracat hedefine bir adım daha yaklaşıldı.

8 AYLIK BAŞARI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ağustos ayı ihracat rakamlarını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla, ‘Sivas Kongresi’nin 100’üncü Yılı’ nedeniyle dün Sivas’ta açıkladı. Pekcan, haziran ve ağustosta yaşanan uzun bayram tatillerinin ihracatı etkilediğini, ancak buna rağmen 8 aylık rakamın Cumhuriyet rekoru olduğunu söyledi.

ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN

Zorlu küresel şartlara rağmen hızla daralan dış ticaret açığı ve başarılı bir turizm sezonu sayesinde yılın ilk yarısında Türk ekonomisinin uzun yıllardır ilk defa cari fazla (döviz fazlası) verdiğini vurgulayan Pekcan, “2018’in tamamında büyümeye net ihracatın katkısı 1.9 puan. Bu yılın ilk çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısı 12.1 puan, ikinci çeyrekte 7.4 puan oldu. Tüm bu gelişmeler, ihracatımızın Türk ekonomisi için stratejik önem taşıdığının göstergesidir” dedi.

AYDA 500 MİLYON DOLAR

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Mevsim etkilerinin azalacağı yılın son 4 ayında, her ay bir önceki yılın aynı ayına göre en az 500 milyon dolar artış yakalayarak hedeflerimizi rahatlıkla aşacağız" diye konuştu. 2021’de 2.1 milyar insanın online alışveriş yapacağını belirten Gülle, “E-ticaretin perakende içindeki oranı yüzde 17.5’e yükselecek. 675 milyar dolar olan e-ticaret pazar hacmi, 2021’de 1 trilyon doları aşacak. Bu nedenle ihracatta da e-ticaret atılımı şart” dedi.

174 ÜLKEDE TL KULLANILDI

Ağustos ayının lideri, ihracatını yüzde 8.4 artırarak 1.74 milyar dolara çıkaran otomotiv sektörü oldu. Ağustosta en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 123 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar dolar ile İngiltere ve 633 milyon dolar ile Irak. Ağustosta 174 ülkeye ihracatta TL kullanıldı.

HÜLYA ÇAYLAK/ POSTA