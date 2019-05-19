İhracatçıya 'terzi usulü' çözüm

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracattaki dijital dönüşümde yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, “Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli ’Akıllı İhracat Platformu’ ile küresel pazarlar artık ihracatçımızın ofisine gelecek” dedi. Bu yeni sistemle ihracat yapan her firma için dijital kimlik oluşturulacağını belirten Pekcan, “Firmamızı tanıyarak onlara özel danışmanlık hizmeti sunacağız” diye konuştu.

TÜM PAZAR BİLGİSİ

Firmaların ihracat yapacağı ülkelerle ilgili genellikle danışmanlık hizmeti aldığını hatırlatan Pekcan, kurulacak sistemle ‘terzi usulü’ firma özelinde çözümler sunulacağını, pazar, destek ve metodoloji önerisinde bulunulacağını kaydetti. Pekcan, bu sayede firmaların ihracat yapabileceği ülkelerden ürün gruplarına, vergi oranlarına ve iş yapma kolaylığına kadar birçok soruya bilgisayar başında ücretsiz yanıt bulabileceğini anlattı.