İhtiyaç sahibi 20 bin aileye Fırat Aslanbaş’tan maddi destek
İş insanı Fırat Aslanbaş, corona virüs nedeniyle işinden olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan ailelere gıda kolisi ve nakdi destek gönderdi.
28 Mayıs 2020, Perşembe 22:56 Son Güncelleme:
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Son yıllarda inşaat ve gayrimenkul ve Otomotiv Sektörlerinde yatırımları ile dikkat çeken iş insanı Fırat Aslanbaş, corona virüs kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması altında bulunan ihtiyaç sahiplerini aynı ve nakdi yardımlarda bulundu. Sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara destek için harekete geçen iş adamı Fırat Aslanbaş, Türkiye’de Ankara ve çevre illerinde toplam 20 bin aileye gıda kolileri ve nakdi destek gönderdi.
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