Türkiye'nin önde gelen altın üreticilerinden Hacıoğlu Gold Mining, 1.000 kişinin ihtiyaçlarını karşılamak için toplamda 2 milyon liralık yardımda bulundu. İhtiyaç sahiplerine il, ilçe gözetmeden tek tek ulaşan firma, 55 yaş ve üstü vatandaşların erzak, kumanya, elektrik, doğal gaz, su ihtiyaçlarını karşıladı.

"500 kişiye daha destek olacak"

Özellikle yaşlıların evde kalmasını teşvik eden şirket, 413 vatandaşın elektrik, su ve ısınma ihtiyacını karşılarken, 587 vatandaşa da erzak ve kumanya paketi dağıttı. 10 kişilik call centre kuran Hacıoğlu Gold Mining, cuma günü 500 kişiye daha destek olacak. İhtiyaç sahiplerinin bilgisi "info@hacioglugoldmine.com" üzerinden paylaşılabilir.