İki Premier Lig hakemi, FIFA testlerini geçemedi

Uluslararası hakemlerin yeterliliğini belirlemek için FIFA tarafından yapılan testlerde iki Premier Lig hakemi başarısız oldu. Andy Madley ve David Coote, testleri geçemedi.

Sportsmail'in haberine göre Andy Coote, soğuk algınlığı ve grip nedeniyle testlerde kıl payı başarısız olurken, Andy Madley çok kötü bir performans göstererek elendi.

Bu durum, Premier Lig Hakem Kurulu Başkanı Mike Riley için de oldukça can sıkıcı. Riley, daha önce David Coote ile Endonezya 4 kadınla yaptığı bir partide görüntülenmiş ve olay, uzun süre konuşulmuştu.

FIFA, iki hakeme, testlere tekrar katılma şansı tanıyacak.



