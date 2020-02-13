İki Premier Lig hakemi, FIFA testlerini geçemedi
Premier Lig'de görev yapan iki hakem Andy Madley ve David Coote, FIFA'nın yaptığı fitness testini geçemedi. David Coote, daha önce ünlü İngiliz hakem Mike Riley'le Endonezya'da yaptığı kaçamakla gündeme gelmişti.
13 Şubat 2020, Perşembe 16:13 Son Güncelleme:
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Uluslararası hakemlerin yeterliliğini belirlemek için FIFA tarafından yapılan testlerde iki Premier Lig hakemi başarısız oldu. Andy Madley ve David Coote, testleri geçemedi.
Sportsmail'in haberine göre Andy Coote, soğuk algınlığı ve grip nedeniyle testlerde kıl payı başarısız olurken, Andy Madley çok kötü bir performans göstererek elendi.
Bu durum, Premier Lig Hakem Kurulu Başkanı Mike Riley için de oldukça can sıkıcı. Riley, daha önce David Coote ile Endonezya 4 kadınla yaptığı bir partide görüntülenmiş ve olay, uzun süre konuşulmuştu.
https://twitter.com/90min_plus3/status/1138002172098908160
FIFA, iki hakeme, testlere tekrar katılma şansı tanıyacak.
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