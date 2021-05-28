Varank, “İkinci el cep telefonu yenileme merkezleri için standartlar belirlendi, 7 firma yetkili yenileme merkezi olmak üzere başvuru yaptı. Bir firmamız ilk yetkili yenileme merkezi olmaya hak kazandı” dedi.

Ürün yenileme alanındaki bu ilk standart, bundan sonra Türkiye’deki her türlü kullanılmış elektrik-elektronik ürünün ekonomiye tekrar kazandırılmasının yolunu açacak. Böylece hem ekonomik bir değer oluşacak hem de kullanıcının ikinci elde güvenli ürünlere erişmesi kolaylaşacak.







