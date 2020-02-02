İkinci el otomobiller yok satıyor

İkinci el araç fiyatlarında yaşanan artışı mercek altına alan veri ve analiz şirketi Cardata, Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar satın alınabilecek ikinci el otomobilleri listeledi. Hazırlanan veriler ışığında ikinci el pazarını değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Bazı ikinci el otomobil modellerinde, geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında yüzde 60’a varan artışlar yaşandığını görüyoruz. Hatta ‘0’ kilometre fiyatına da yaklaşan ikinci el araçlar var. İkinci el yatırım aracına dönüştü. 12 ayda böyle bir getiriyi sunabilen başka finansal enstrüman yok” diye konuştu.

100 bin TL'nin altında alınabilecek arabalar

Hüsamettin Yalçın, fiyatların daha da artabileceği beklentisiyle ikinci el araç sahiplerinin satışta acele etmediğini ve beklemeye geçtiğine de dikkat çekti. Yalçın’ın verdiği bilgiye göre; sektördeki stok sıkıntısı nedeniyle özellikle 100 bin liraya kadar olan ikinci el otomobiller pazarda yok satıyor.

Araç muayenesi randevusuna dikkat

Öte yandan, TÜVTÜRK, son günlerde yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep eden kişilere karşı vatandaşları uyardı. Araç muayenesi ile ilgili randevular TÜVTÜRK’ün ‘0850 222 88 88’ numaralı Çağrı Merkezi’nden ve “www.tuvturk. com.tr” internet sitesinden ücretsiz olarak alınıyor. Araç sahiplerinin muayene öncesinde araca ait MTV borcu, trafik para cezası, OGS/HGS geçiş ücreti cezası ve trafik sigortası sorgulaması yapması gerekiyor.

POSTA/ Ekonomi servisi