İkinci elde hileye noter önlemi

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşın son dönemdeki tercihi ikinci el. İkinci elde satışlarda yüzde 50’ye varan artış var. Yıllık ortalama ikinci el araç alım satımı 7-8 milyon adet. İkinci el piyasasındaki bu hareketlilik kötü niyetli kişilerin de iştahını kabartıyor. En büyük mağduriyet de para öderken ya da alırken yaşanıyor. Üstelik bu konuda çok fazla dolandırıcılık olayı da yaşanıyor

Hem güvenli hem hızlı

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği bir protokol yaparak, ikinci el araç alım-satımında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için ‘güvenli ödeme’ sistemini devreye aldı. ‘Güvenli Satış Sistemi’ adı verilen uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bu sistem sayesinde artık vatandaşımız hem daha güvenli ve hızlı hem de daha az maliyetle işlem yapacak” dedi.

Sistem ücreti 20 lira

Sistemin 1 Şubat’ta hizmete alınacağını duyuran Bakan Pekcan, “İkinci el motorlu taşıt ticareti günde 30 bin, yılda 8 milyon olarak noter aracılığıyla yapılıyor. Alım satım ve devir işlemlerinde çeşitli suistimaller var. Türkiye Noterler Birliği ile yaptığımız protokol kapsamında Güvenli Satış Sistemi işletilecek. Bunun için 20 lira gibi sembolik bir para ödenecek” diye konuştu.

'EFT yaptım' deniyordu ama...

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin de şunları aktardı: “Zaman zaman tarafları mağdur eden dolandırıcılıklar yaşandığı görünüyor. Örneğin; EFT yapıldığı söyleniyor, daha sonradan bakıldığında hesapta para olmadığı görünüyor. Ayrıca nakit para taşımanın getirdiği riskleri de bu sistem ortadan kaldıracak“ dedi.

Bu önlemleri mutlaka alın!

✘Plakası kapalı ve piyasa değerinin altında satılan araçlara şüpheyle yaklaşın.

✘Aracı devrederken para havale ile gelecekse havalenin aracı satın alan kişinin hesabından yapıldığına özellikle dikkat edin.

✘Parayı gönderen ‘İşim çıktı’, ‘Cenazem var’ bahanesiyle aracı başkasına devretmenizi isterse uzak durun.

✘Aracı mutlaka yetkili belgesi olan ekspertize götürün. İkna olmazsanız ikinci bir ekspere gösterin.

✘Almak istediğiniz aracın tramer kaydını da sorgulatın.

✘Notersiz satış yapmayın, kafanıza takılan soruları noter görevlisine sorun.

✘Araç bedelini almadan noter görevlisine bedeli aldığınızı beyan etmeyin.

✘Anlamadığınız konuyu noter görevlisine mutlaka sorun. Neye imza attığınızı bilin.

✘Eğer araç nakit paraya satılıyorsa, aracın satış bedeli noterde katibin önünde sayılarak alınabilir.

✘Noter satış belgesi, araç ekspertiz belgesi benzeri evrakları saklayın.

✘Aracınızı satarken yanınızda birisi olsun. Şüpheli işlemlerde konu yargıya intikal ederse şahitle ispat gerekebilir.

✘Aracınızı test etmek isteyen kişiler sizi zorla indirip aracını gasp etmeye çalışabilir, tedbirli olun.

✘İnternetteki ‘acil ihtiyaçtan satılık’ ilanlarına ve piyasa değerinin altında satılan araçlara her zaman şüpheyle yaklaşın.

✘Alacağınız aracı görmeden, test etmeden ve ekspere sokmadan satıcıya kapora vermeyin.

Sistem nasıl işleyecek?

Bugüne kadar elden nakit ödeme, banka havalesi gibi uygulamalarla ödeme yapılıyordu. Artık taraflar isterse yeni sistemle ödeme yapma ve alma işlemini yapacak. Alıcı, ‘Güvenli Ödeme Sistemi’ne başvurusunu yapacak, miktarı belirleyecek ve belirlediği miktar alıcının hesabından, emanet hesaba bloke edilecek. O hesaptaki paraya, işlem bitinceye kadar hiçbir kimse müdahale edemeyecek. Taraflar daha sonra noterliğe gelecek ve alım satım işlemi gerçekleşecek. İşlem bittikten sonra noter, aracı kuruluşa, ödeme yapan kuruluşa, işlemin bittiğini sistem üzerinden bilgilendirecek. Aracı kuruluş da o hesaptaki parayı, satıcının hesabına aktaracak. Sistem böyle işleyecek.