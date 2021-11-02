İklim krizine karşı yeni nesil ev eşyaları

İklim krizine karşı başlayan uyanış hayatın her alanına yayılıyor. Ev dekorasyonunda da çevreye zarar vermeyen, dönüştürülmüş tasarımlar öne çıkıyor. Ürünlerden çok kullanılan hammadde değer kazanıyor. Hesaplamalara göre 2025’te vegan, yani bitkisel deri pazarının piyasa değeri 88 milyar doları bulacak. En popüler ürünler arasında deniz yosunundan lamba, kullanılmayan balık ağlarından yapılan halılar gibi ilginç tasarımlar yer alıyor.