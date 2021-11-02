Doğa İklim krizine karşı yeni nesil ev eşyaları

İklim krizine karşı yeni nesil ev eşyaları

Doğa

İklim krizine karşı yeni nesil ev eşyaları

İklim krizine karşı mücadelede her geçen gün yeni bir adım atılıyor. Dekorasyon sektörü de yeni nesil çevreci ev eşyaları ile mücadeledeki yerini aldı. Deniz yosunundan lambalar ve balıkçı ağlarından yapılan halılar en popüler ürünler arasında.

02 Kasım 2021, Salı 08:09 Son Güncelleme:
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İklim krizine karşı başlayan uyanış hayatın her alanına yayılıyor. Ev dekorasyonunda da çevreye zarar vermeyen, dönüştürülmüş tasarımlar öne çıkıyor. Ürünlerden çok kullanılan hammadde değer kazanıyor. Hesaplamalara göre 2025’te vegan, yani bitkisel deri pazarının piyasa değeri 88 milyar doları bulacak. En popüler ürünler arasında deniz yosunundan lamba, kullanılmayan balık ağlarından yapılan halılar gibi ilginç tasarımlar yer alıyor.

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