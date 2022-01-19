Her yıl kamu işçilerine ödenen ilave tediye paraları 2022’de iki taksitte ödenecek. Bununla birlikte, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ilave tediye ödemeleri tek seferde yapılacak…

İLAVE TEDİYE PARALARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Her sene kamuda çalışan işçilere ödenen ilave tediyenin 2022 yılı ödeme tarihleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

2022 yılı ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 28 Ocak’ta ikinci yarısı ise 29 Nisan’da olmak üzere iki taksitte ödenecek.

Maden işçilerinin ilave tediye ödemeleri ise 23 Aralık’ta tek seferde verilecek.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

İlave tediye, genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ile belediyelerde işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.