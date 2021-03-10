İleri baba yaşı otizmi tetikliyor

Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Can Tumba, Otizm Spektrum Bozukluğu hakkında bilgiler verdi.

Erken çocukluk çağında başlıyor…

Otizm spektrum bozukluklarının, çocukluk çağı nörogelişimsel bozuklukları içinde yer alan bir klinik tanı grubu olduğunu kaydeden Dr. Can Tumba, “Belirtileri erken çocukluk çağında başlamakta olup sosyal, iletişimsel alanda belirgin yetersizlikler ve sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar ve ilgi alanları ile seyreden bir bozukluktur” dedi.

Otizmin son dönemde tanısının konma sıklığındaki artışın, risk faktörlerinin de araştırılma ihtiyacını arttırdığını kaydeden Dr. Can Tumba, temelde genetik ve çevresel risk faktörleri olarak iki büyük risk faktörü grubu ortaya konduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalarda ailevi yatkınlığın otizm risk faktörleri içinde olduğunun bulunduğunu kaydeden Psikiyatri Uzmanı Can Tumba, “Benzer şekilde kromozomal bozuklukların, hücrenin bazı özgül işlevlerinde rol oynayan genlerdeki varyasyonların otizmle ilişkili olduğu bildirilmiştir. Son dönemde otizmin genetik nedenlerini aydınlatan çalışmalar büyük hızla ilerlemektedir. Genlerin otizmdeki rolünün proteinlerin beyinde ve farklı hücre tiplerinde etkileri daha net aydınlanınca daha iyi ortaya çıkacağı düşünülmektedir” dedi.

İleri baba yaşı, önemli bir risk faktörü

Otizmde ileri baba yaşının önemli risk faktörleri arasında bulunduğunu kaydeden Dr. Can Tumba, şunları söyledi:

“Çevresel risk faktörleri göz önüne alındığında; bugüne kadar en çok üzerinde durulan konuların ileri baba yaşı, annenin hamilelikte geçirdiği enfeksiyonlar, hava kirliliği, böcek ilaçlarına maruz kalma, beslenme, D vitamini eksikliğidir. Yapılan tüm çalışmalar içinde en tutarlı veriler ileri baba yaşı ile ilgili elde edilmiştir. Hamilelikte geçirilen enfeksiyonlar ve doğum komplikasyonlarının da otizmle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Araştırmalara göre gerek hamilelik, gerekse erken çocukluk döneminde D vitamini eksikliği otizm sebepleri arasında yer almaktadır.”

Aşılar otizme neden olmaz

Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Can Tumba, aşılarla otizm arasında ilişki olduğu yolundaki iddiaları da hatırlatarak şunları söyledi:

“Burada önemli bir nokta aşılar ile otizm arasındaki ilişkidir. Pek çok yerde değinilen ve farklı spekülasyonlara konu olan bu durumla ilgili çok net bir şey söylenebilir ki aşılar kesinlikle otizme neden olmaz. Yine genetik yatkınlık ile çevresel etkiler ile ilişkiler de otizm oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Yukarıda sayılan tüm bu risk faktörlerine rağmen, otizm halen sebebi tam olarak anlaşılmamış olan ve pek çok noktada aydınlatılmayı bekleyen nörogelişimsel bir rahatsızlıktır.”

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