Yemek İlik suyu nasıl yapılır? Evde ilik suyu tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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İlik suyu nasıl yapılır? Evde ilik suyu tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

İlik suyu nasıl yapılır? Evde ilik suyu tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

İlik suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Bu kadar faydalı olan ilik suyu ile yapılan yemekler ise tam bir şifa deposu oluyor. Peki, evde gerçek ilik suyu nasıl yapılır? İlik suyu tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

23 Eylül 2021, Perşembe 12:26 Son Güncelleme:
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Lezzetli yemeklerin en başında gelen püf noktası ilik suyu ile yapılıyor olması. Hem yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak hem de sağlığınıza faydalı olacak ilik suyu tarifi, evde yapılabilir. Peki, evde ilik suyu nasıl yapılır? İlik suyu tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

İLİK SUYU TARİFİ

İlik suyu malzemeler

  • 1 kilo ilikli kemik
  • Tuz
  • Defne yaprağı
  • Tane karabiber
  • Kireçsiz su

İLİK SUYU YAPILIŞI

Kemiği iyice yıkayıp en az 2 saat temiz suda bekletin. Kandan ve kirden iyice arındırdığınız kemiği tencereye koyun. 

Üzerini 4 parmak geçecek şekilde içme suyu ilave edin. Orta ateşte kaynayana kadar bekletin. 

Kaynadığında altını kısın ve tencerenin üzerinde biriken kahverengi köpükleri toplayıp atın. 

Tuz, karabiber, defne yaprağını ilave edin. 

En az 6 saat kısık ateşte kaynatın. Su azalırsa üzerine su ekleyebilirsiniz.

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