Lezzetli yemeklerin en başında gelen püf noktası ilik suyu ile yapılıyor olması. Hem yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak hem de sağlığınıza faydalı olacak ilik suyu tarifi, evde yapılabilir. Peki, evde ilik suyu nasıl yapılır? İlik suyu tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

İLİK SUYU TARİFİ

İlik suyu malzemeler

1 kilo ilikli kemik

Tuz

Defne yaprağı

Tane karabiber

Kireçsiz su

İLİK SUYU YAPILIŞI

Kemiği iyice yıkayıp en az 2 saat temiz suda bekletin. Kandan ve kirden iyice arındırdığınız kemiği tencereye koyun.

Üzerini 4 parmak geçecek şekilde içme suyu ilave edin. Orta ateşte kaynayana kadar bekletin.

Kaynadığında altını kısın ve tencerenin üzerinde biriken kahverengi köpükleri toplayıp atın.

Tuz, karabiber, defne yaprağını ilave edin.

En az 6 saat kısık ateşte kaynatın. Su azalırsa üzerine su ekleyebilirsiniz.