İlk adımlarını 35 yaşında attı

Posta Özel Haber / Alev Gürsoy Cimin

Kayseri Develi Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Buket Durmuş doğuştan yürüme engelliydi. Daha 7 yaşındayken kaydolmak için gittiği okula kabul edilmedi. Güçlükle başladığı eğitim hayatında gittiği her okulu dereceyle bitirdi. Yıllarca para biriktirdi ve sonunda 35 yaşında ilk adımlarını atmasını sağlayan protez bacakların sahibi oldu.

DOĞUŞTAN ENGELLİYDİ

Buket Durmuş 1984’te Kayseri’de yürüme engelli olarak doğdu. Dizlerinin altındaki kaval kemikleri küçüktü, ayak parmakları eksikti. 6 aylıkken ameliyat oldu ama o zamanki teknoloji, Buket’i iyileştirmeye yetmedi. Hayattan hiç vazgeçmedi. İlk zorluk karşısına 7 yaşındayken çıktı. Mahalledeki ilkokula kaydolmaya gittiğinde okul müdürü, Buket’i engelli olduğu için kabul etmedi. Buket’in ailesi, Milli Eğitim’e başvurarak kızlarını okula kabul ettirdi.

ÜNİVERSİTE BİRİNCİSİ

O tarihten sonra Buket’in başarılarla dolu eğitim hayatı başladı. Buket ilk ve ortaokulda çok başarılı oldu. Dereceyle Anadolu Lisesi’ni bitirdi. Ardından Erciyes Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü birincilikle bitirdi. Öğretmen olan Buket, Samsun’a atandı. 5 yıl orada görev yaptıktan sonra Kayseri’ye döndü. Avrupa Birliği’ne projeler yaptı. Bu sayede 13 ülkeye gitti. Avusturya Viyana’da fotoğrafçılık, İskoçya Edinburgh’ta dil eğitimi aldı.

YENİDEN DOĞDUM

Bir yandan da protez bacak için para biriktirdi. Buket, 35 yaşında ameliyat olarak protezleri ayağına taktırdı. Bu protezleri takabilmek için diz altındaki kemikleri kestirdi. Acılı süreci atlatan Buket artık normal şekilde yürüyebiliyor. Buket “Adeta yeniden doğdum. Şu an bir bebek gibi ilk adımlarımı atıyorum. Kabusum olan merdivenlere artık gülerek bakıyorum” diyor. Buket kendisi gibi yürüme engelli olanların sesi olmak istiyor.

DEVLET DESTEK VERMELİ

Genç öğretmen “Ben öğretmenim, çok şükür protezi taktırabildim. Ama taktıramayanlar var. Ayağımdaki protezler 60 bin TL. Devlet desteği de çok az. Maddi imkanları olmayanların koltuk değnekleri ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmaları beni çok üzüyor. Fiziksel engelli olup da protez alamayan insanlar için destek şart. En çok istediğim şey, onların bu taleplerini duyurmak” diye konuştu.