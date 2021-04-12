Çocukluk İlk diş hekimi ziyareti

İlk diş hekimi ziyareti

Çocukluk

İlk diş hekimi ziyareti

Çocuğunuza yaşam boyu sürecek doğru alışkanlıkların kazandırılması için düzenli diş hekimi muayenelerine erken yaşta başlanması önem taşımaktadır. İlk diş hekimi ziyareti bebeğin birinci yaşı tamamlanmadan önce ve ilk süt dişi çıktıktan kısa bir süre sonra gerçekleştirilmelidir. Dr. Gilman Yücel konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu

12 Nisan 2021, Pazartesi 14:00 Son Güncelleme:
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 Ağız ve diş sağlığı kontrollerine erken başlamak çürüklerin çok kolay tedavi edilebileceği ilk aşamalarda tespit edilebilmesine olanak verir. İlk ziyarette aşağıdakiler gerçekleştirilir:

❱❱ Fırçalama, diş ipi kullanımı, sağlıklı beslenme ve florür kullanımının önemini de içeren bir ev bakım programı oluşturulması.

❱❱ Diş çürüğü riskinin belirlenmesi.

❱❱ Kötü beslenme alışkanlıkları ve uygun olmayan alıştırma bardaklarının kullanımına bağlı olabilecek erken çürük oluşumu konusunda bilgilendirme.

❱❱ Parmak emme ve emzik kullanımının değerlendirilmesi.

❱❱ Ağız ve diş yaralanmalarının önüne geçilmesi için bilinmesi gerekenler. ❱❱ Büyüme ve gelişim değerlendirmesi.

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