İlk diş hekimi ziyareti

Ağız ve diş sağlığı kontrollerine erken başlamak çürüklerin çok kolay tedavi edilebileceği ilk aşamalarda tespit edilebilmesine olanak verir. İlk ziyarette aşağıdakiler gerçekleştirilir:

❱❱ Fırçalama, diş ipi kullanımı, sağlıklı beslenme ve florür kullanımının önemini de içeren bir ev bakım programı oluşturulması.

❱❱ Diş çürüğü riskinin belirlenmesi.

❱❱ Kötü beslenme alışkanlıkları ve uygun olmayan alıştırma bardaklarının kullanımına bağlı olabilecek erken çürük oluşumu konusunda bilgilendirme.

❱❱ Parmak emme ve emzik kullanımının değerlendirilmesi.

❱❱ Ağız ve diş yaralanmalarının önüne geçilmesi için bilinmesi gerekenler. ❱❱ Büyüme ve gelişim değerlendirmesi.