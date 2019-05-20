İlk transfer: Golcü isim gelecek

Sarı-Lacivertliler, transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Ali Koç, bu sezonki başarısızlığı unutturacak bir kadro kurmaya kararlı. Birçok futbolcuyla görüşme yapan Sarı- Lacivertliler’de ilk bombanın, forvet transferiyle patlaması bekleniyor. Ersun Yanal bu sezon gol yollarındaki sıkıntıdan çok çekti. Bu nedenle deneyimli teknik adam önceliğin golcü transferine verilmesini istiyor.

BAŞKA ADAYLAR DA VAR

Yönetim de bu talebe olumlu yaklaştı. Fenerbahçe, sezon bittikten sonra kısa sürede ilk transferi açıklamak istiyor. Forvette ilk adaylar Mario Balotelli ve Max Kruse. Her iki oyuncunun da bonservisi elinde. Comolli, Balotelli ve Kruse için ilk temasları gerçekleştirdi. Listede başta Ze Luis olmak üzere başka isimler de bulunuyor.

İKİ FORVET BİRDEN

Bu sezon forvet transferinde İslam Slimani ve Michael Frey ile büyük hayal kırıklığı yaşayan yönetim, bu kez işi sıkı tutuyor. Sarı-Lacivertliler, Balotelli ya da Kruse gibi üst düzey bir golcünün yanı sıra bir forvet daha transfer etmeyi planlıyor.