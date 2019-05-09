Manchester ekibinde 3 yıl içinde 112 karşılaşma oynayan İlkay 16 gol attı ve 17 asist yaptı. Gurbetçi oyuncu bu süre zarfında 2 Lig Kupası ve 1 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. İlkay henüz kontrat yenilemeye yanaşmıyor.

INTER İDDİALARI

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın bir süredir Premier Lig ekibinden ayrılacağı konuşuluyordu. 2020'de bitecek olan sözleşmesini henüz yenilemeyen yıldız isimle ilgili İtalyan basınından ise gündeme bomba gibi düşen iddia geldi. Çizme basını, İlkay'ın yeni rotasının Inter olacağını yazdı. Milano ekibi takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Antonio Conte'yi getiriyor.

İngiliz basınına göre Manchester City, İlkay'ın kalmasına olumlu baksa da bunun için ısrarcı olmayacak. İngiliz temsilcisi, İlkay'ın pozisyonu için iki alternatifini belirledi.

Atletico Madrid'in 22 yaşındaki parlayan yeteneği Rodri, orta sahadaki ilk transfer adayı.

Adı Manchester City için çokça zikredilen Sporting Lizbonlu Bruno Fernandes'in listede olmadığı ifade ediliyor. Guardiola'nın listesindeki ikinci orta saha ise Lyon'dan Houssem Aouar.

DEMEÇ KRİZİ

Manchester City, hafta arasında Tottenham'a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından İlkay ve Guardiola arasındaki açıklama gerginliği dikkat çekti. İlkay Gündoğan da maçın ardından Almanya basınına verdiği röportajda Manchester City'nin henüz büyük bir takım olmadığını ifade etmişti

Teknik direktör Pep Guardiola ise City'nin Crystal Palace karşısında oynayacağı maçtan önce düzenlenen basın toplantısında oyuncusuna katılmadığını belirtti. Sözleşme yenilemekte acele etmeyen İlkay Gündoğan için bu hareket, City kariyerinin sona ermesi anlamına gelebilir.