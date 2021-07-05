İlyas Tetik kimdir? İlyas Tetik kaç yaşında ve neden öldü?

Bugün bile bilinen “Seni Sevmeyen Ölsün” isimli albümü yöneterek müzik dünyasında bomba etkisi yaratan İlyas Tetik, Ahmet Kaya’dan Müslüm Gürses’e kadar pek çok ünlü ismin albümlerini yönetti. Sadece bununla kalmayan İlyas Tetik, Tarkan, Ajda Pekkan ve İbrahim Tatlıses gibi starlarla aynı sahneyi paylaştı…

İLYAS TETİK KİMDİR?

İlyas Tetik, 25 Eylül 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi, müzik dünyasına adımını ise 13 yaşında eline aldığı keman ile adım attı. Üzerinden yıllar geçse bile birçok neslin bugün bile bildiği ve Tüdanya tarafından piyasaya sürülen "Seni Sevmeyen Ölsün" adlı albüm, İlyas Tetik’in yönettiği ilk albüm oldu.

Yoğun şekilde beste çalışmalarını da sürdüren İlyas Tetik, "Yıllarım", "Seni Buldum Ya", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" ve "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu" gibi sevilen eserlere imza attı.

İlyas tetik, bugün müzik dünyasında adı herkes tarafından bilinen ve şarkılarını milyonların ezbere bildiği sanatçıların albümlerinin yönetmenliğini üstlendi.

Müslüm Gürses,

Mahsun Kırmızıgül,

Harika Avcı,

İbrahim Erkal,

Zeki Müren,

Sibel Can,

Müşerref Akay,

Muazzez Abacı,

Faruk Tınaz,

Gönül Akkor,

Gönül Yazar,

Ahmet Kaya,

Petek Dinçöz

Şevval Sam,

Ebru Gündeş gibi isimler, İlyas Tetik ile çalışan isimler arasında yer aldı.

Aynı zamanda usta müzisyen,

Orhan Gencebay,

Sezen Aksu,

Ferdi Tayfur,

İbrahim Tatlıses,

Ajda Pekkan,

Tarkan,

Levent Yüksel,

Sertab Erener,

Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaştı.

İlyas Tetik, yılların getirdiği birikimi, Kalan Müzik etiketiyle yayınladığı ilk solo albümü "İstanbul'da Bir Keman"da topladı ve birbirinden farklı tarzları kendi perspektifinden yansıtmayı başardı.

İLYAS TETİK KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

İlyas Tetik’in vefat haberinin gelmesinin ardından neden öldüğüne dair araştırmalar da yoğunlaştı. Ancak, ünlü sanatçının ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı. 61 yaşında vefat eden unutulmaz müzik insanının vefatı ile ilgili yapılan açıklamalar haberimizde yer alacaktır.