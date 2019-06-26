Aftan yararlanmak isteyen vatandaşların 30 Haziran’a kadar ödemelerini yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde Yapı Kayıt Belgeleri’ne sahip olamayacaklar ve İmar Barışı’ndan yararlanamayacaklar.

KREDİ İMKANI DA VAR

Ödemelerde taksit seçeneği olmayan İmar Barışı için vatandaşlara kamu bankaları yüzde 1.55’ten başlayan faiz oranları ile kredi kullandırıyor. Kredi sadece Yapı Kayıt Belgesi bedeli kadar 5 yıl vadeye kadar kullanılabiliyor. Ziraat Bankası’nda 12 ay vadede 1.55, 60 ay vadede 1.69 faiz oranı ile konut kredisi sunuluyor.