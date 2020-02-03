IMOGA koleksiyonundan özel seçki fuarda sergilenecek

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı 20-23 Şubat'ta açılıyor. Alanında tek örnek olarak bilinen İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi de İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda yer alacak.

1974 yılında Süleyman Saim Tekcan tarafından temelleri atılan İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi (IMOGA/Istanbul Museum of Graphic Arts), zaman içerisinde gerek niteliği gerekse niceliği itibariyle dünya standartlarını yakalayan bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. 100’ün üzerinde yerli ve yabancı sanatçının ürettiği 15.000’i aşkın eseri, bağışlama ve satın alma yöntemiyle birikimine dahil eden müze, sanat alanında önemli bir kaynak niteliğinde.

Türk resim sanatının önemli isimlerinin 80 yapıtı da yer alacak

Aynı zamanda düzenlediği süreli sergiler ve çocuklara sunduğu eğitim programı çerçevesinde, birçok faaliyete de imza atan IMOGA Türkiye'nin tek çağdaş ve özgün baskı müzesi olarak da biliniyor.

IMOGA koleksiyonunda yer alan ve farklı baskı teknikleriyle üretilmiş eserlerden oluşan seçkiler, 20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nda sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Sergide, Nurullah Berk’ten Cihat Burak’a, Burhan Doğançay’dan Gül Derman’a Türk resim sanatında derin izler bırakan ustaların imzalarını taşıyan 80 yapıt yer alacak.

IMOGA özel bir seçki ile fuara katılıyor

Sanatçı Süleyman Saim Tekcan, yağlıboya, heykel ve lavilerinden oluşan özgün bir seçki ile İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda yer alacak. IMOGA-İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi’nin geniş koleksiyonundan, bugün hayatta olmayan ama izleri ile kurum bünyesinde yaşamaya devam eden sanatçıların seçkilerinden oluşan bir sergi sunacak.