İndirim fırtınası başlıyor

3 ay sürecek

Kasım ayından itibaren yüzlerce marka ve e-ticaret sitesinin Black Friday (Kara Cuma), Cyber Monday (Siber Pazartesi), 11.11 indirimleri ve yılbaşı fırsatları gibi kampanyalı satışların görüleceği 3 aylık indirim çılgınlığı dönemi başlıyor.

Bu dönem tüketiciler ve satıcılar için avantaj yaratsa da pusuda bekleyen bir kesim daha var: Siber dolandırıcılar!

Sahte siteler

Siber dolandırıcılara karşı uyarıda bulunan TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Bankacılık zararlı yazılımları, sahte android bankacılık uygulamaları ve sahte e-ticaret sitesi gibi çeşitli saldırı yöntemleriyle kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşıyorlar.

Bu bilgileri ya kendileri kullanıyor ya da başka suçlulara satıyorlar” diye konuştu.

Fiyatı karşılaştırın

Cenk Çiğdemli, şöyle devam ett: “300 liralık bir ürünü 50 liraya kimse satmaz. Özellikle elektronik ürün indirimlerine dikkat etmek gerekiyor. Çok şaşırtıcı indirimlere güvenilmemeli.

Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı. Dolandırıcılar bugünlere özel basit e-ticaret siteleri kurup, olmayan ürünleri satabilirler.” Çiğdemli, satıcıları da 3D Secure (güvenli ödeme) kullanması konusunda uyardı.

Bunlara dikkat edin!

✘Alışverişi kendi cihazlarınızla (bilgisayar, tablet, telefon) yapın.

✘Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmayın. Her internet bağlantısı, online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir.

✘Kredi kartı veya sanal kredi kartı kullanın. Kredi kartı, vadesiz veya tasarruf hesaplarınızda tuttuğunuz paranızı kapsamadığından daha güvenlidir. Limiti sınırlanmış sanal kredi kartı kullanırsanız, riski minimize etmiş olursunuz.

✘Güvenlik yazılımınız güncel olsun.

✘Online adres çubuğunu her zaman kontrol edin. Dolandırıcılar orijinal emsalleriyle neredeyse tamamen özdeş olan sahte web siteleri oluşturabilirler.

✘Herhangi bir veri girmeden veya indirmeden önce web sitelerinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol edin.

✘Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli (SSL sertifikası adres çubuğundaki kilit işareti ile anlaşılabilir).

✘Alışverişten sonra ekstrelerinizi kontrol edin.

✘Her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi vermeyin.