EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla devam ederken, İngiltere Almanya maçı futbolseverlere final tadında bir 90 dakika yaşatacak. İngiltere’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek maç, dünyanın her yerinden futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Diğer yandan Türkiye’de de İngiltere Almanya maçının ne zaman ve saat kaçta olacağı yoğun şekilde araştırılıyor.

İNGİLTERE ALMANYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Wembley’de oynanacak İngiltere Almanya maçı, Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak ve devlerin mücadelesinde Danny Makkelie düdük çalacak.

İNGİLTERE ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI İZLENECEK Mİ?

İngiltere Almanya maçı TRT1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

İNGİLTERE ALMANYA MAÇI MUHTEMEL 11’LER

İngiltere: Pickford, Stones, Walker, Maguire, Rice, Shaw, Phillips, Mount, Foden, Kane, Sterling.

Almanya: Neuer, Hummels, Ginter, Rüdiger, İlkay (Goretzka), Kimmich, Kroos, Gosens, Havertz, Gnabry, Müller.

İNGİLTERE ALMANYA MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER