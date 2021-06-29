İngiltere Almanya maçı ne zaman saat kaçta? İngiltere Almanya maçı hangi kanalda, canlı izlenecek mi?
İngiltere Almanya maçı EURO 2020 takipçilerine erken final heyecanı yaşatacak. İki futbol devinin karşı karşıya geleceği karşılaşmanın sonucunda çeyrek finalde İsveç-Ukrayna galibinin rakibi olacak. Peki, İngiltere Almanya maçı ne zaman saat kaçta? İngiltere Almanya maçı hangi kanalda, canlı izlenecek mi? İşte büyük mücadeleye ilişkin ayrıntılar…
29 Haziran 2021, Salı 16:20 Son Güncelleme:
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EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla devam ederken, İngiltere Almanya maçı futbolseverlere final tadında bir 90 dakika yaşatacak. İngiltere’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek maç, dünyanın her yerinden futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Diğer yandan Türkiye’de de İngiltere Almanya maçının ne zaman ve saat kaçta olacağı yoğun şekilde araştırılıyor.
İNGİLTERE ALMANYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Wembley’de oynanacak İngiltere Almanya maçı, Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak ve devlerin mücadelesinde Danny Makkelie düdük çalacak.
İNGİLTERE ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI İZLENECEK Mİ?
İngiltere Almanya maçı TRT1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
İNGİLTERE ALMANYA MAÇI MUHTEMEL 11’LER
İngiltere: Pickford, Stones, Walker, Maguire, Rice, Shaw, Phillips, Mount, Foden, Kane, Sterling.
Almanya: Neuer, Hummels, Ginter, Rüdiger, İlkay (Goretzka), Kimmich, Kroos, Gosens, Havertz, Gnabry, Müller.
İNGİLTERE ALMANYA MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER
- Bu maç İngiltere ve Almanya arasındaki Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü karşılaşma olacak. İngiltere, EURO 2000'de grup aşamalarını 1-0 kazanmadan önce, 1996 yarı finalinde 1-1 berabere kaldıktan sonra Almanya penaltılarla 6-5 kazandı.
- Bu karşılaşma İngiltere ile Almanya'nın Wembley Stadı'nda 13. karşılaşması olacak. İngiltere, 1966 Dünya Kupası finali de dahil olmak üzere bu tür ilk beş maçın dördünü kazandı (M1), ancak ulusal stadyumda Almanlara karşı son yedi maçında galibiyet alamadı (B2 M5).
- Tüm büyük turnuvalarda (EURO ve Dünya Kupası), İngiltere ve Almanya daha önce yedi kez karşılaştı. Her iki taraf da üç beraberlik ile iki maç kazandı, ancak Almanlar bu iki beraberliğin ardından penaltı atışlarıyla ilerledi.
- İngiltere'nin Almanya ile oynayacağı maç, Wembley stadyumundaki 300. uluslararası maçı olacak ve bu, yeni sahanın 2007'de yeniden açılmasından bu yana yeni sahadaki 77. maçı olacak.
- İngiltere, 90 dakika içinde hiçbir Avrupa Şampiyonası eleme maçı kazanmadı (4B 2M) – dört maç penaltılara gitti, İngiltere bu yöntemle sadece bir kez, İspanya'ya karşı Wembley'de EURO 96'da ilerledi.