Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüse yakalandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüse yakalandı

Dünya

İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüse yakalandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüse yakalandı.

27 Mart 2020, Cuma 14:23 Son Güncelleme:
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın test sonucu çıktı. Johnson corona virüse yakalandı.

Johnson'ın orta derece belirtiler gösterdiği ve kendini karantinaya aldığı duyuruldu.

Başbakanın corona virüse karşı ilk tedbir planı olan "kitlesel bağışıklık" oldukça tepki toplamış, sürecin ilerlemesiyle Johnson, tedbirleri arttırma kararı almıştı.


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