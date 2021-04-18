İngiltere, İspanya ve İtayla devleri Avrupa Süper Ligi'ni açıklayacak
Uzun süredir dillendirilen Avrupa Süper Ligi organizasyonunun resmiyete bineceği iddia edildi. RMC Sports ve Marca'nın haberine göre 3 ülkenin devleri bu anlaşmayı kabul etti. Almanya ve Fransa ise şu an için dışarıda kaldı.
18 Nisan 2021, Pazar 17:24 Son Güncelleme:
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Habere göre, Manchester Utd, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico, Inter, Milan ve Juventus, bugün Avrupa Süper Ligi'ni katılacağını duyuracak. Ligde Alman ve Fransız takımı olmayacak.
UEFA acil olarak toplanıyor ve karar net: Kulüplerin kurması gündemde olan "Avrupa Süper Ligi" olarak tabir edilen organizasyona katılacak olan tüm futbolcuları UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edilecek.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'le yakın ilişkileri bulunan PSG yönetimi, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddetti. Ceferin ise organizasyonu kabul eden takımlar için "Bu oluşum, Avrupa'da dayanışmayı önemsemeyenlerin düşüncesi. Kendilerinden başka hiçbir şeyi umursamıyorlar" dedi.
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