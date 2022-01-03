Dünyada Covid-19’un Omicron mutasyonu ile mücadele yeni önlemler ile devam ediyor. İngiltere’de artan Omicron mutasyonu vakaları nedeniyle Ortaokul öğrencilerine okullarda maske zorunlu hale getirildi.

İngiltere Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi dün yaptığı açıklamada, Covid-19’un Omicron mutasyonlu vaka artışının önüne geçmek için Noel tatilinden dönen ortaokul öğrencilerinin okullarda maske takmalarının zorunlu olduğunu söyledi.

Bakan Zahawi, “Omicron mutasyonu artışını önlemek için aldığımız geçici önlemlerden biri, ortaokul sınıflarında ve öğretim alanlarında maske kullanımının önümüzdeki haftalarda takılması kararıdır” dedi.

Bakan Zahawi, karantina sürecinde bulunan öğrenci ve öğretmen sayısı dikkate alındığında uzaktan eğitimin gerekli olabileceğini ifade ederken, sınavların bu ay planladığı şekilde devam edeceğini söyledi.