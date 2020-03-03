Çavuşoğlu, Avrupa'ya giden göçmenlerle ilgili, "AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir. Bunları durduracak noktada değiliz" açıklamasını yaptı. Öte yandan Raab, "Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki zalimane saldırıları yakın geçmişteki en yıkıcı saldırılardan biri olmuştur" ifadelerine yer verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı son dakika açıklamasında, "NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz. İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır" dedi. Öte yandan Raab, "Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki zalimane saldırıları yakın geçmişteki en yıkıcı saldırılardan biri olmuştur" ifadelerine yer verdi.

BM'den 'İdlib' raporu: Rusya, savaş suçu işledi

BM Suriye Araştırma Komisyonu hazırladığı raporda, "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi" ifadelerine yer verilmişti.







