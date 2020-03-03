İngiltere'den Türkiye açıklaması: İdlib'deki çabalarına destek veriyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rejimin İdlib'deki saldırılarının tamamen durdurulması ve Şoci mutabakatına uyulması yönündeki çabalarımıza Birleşik Krallağın destek vereceğinden şüphemiz yok" dedi. İngiltere'den yapılan açıklamada ise, "NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz. İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır" denildi.
03 Mart 2020, Salı 14:07 Son Güncelleme:
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Çavuşoğlu, Avrupa'ya giden göçmenlerle ilgili, "AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir. Bunları durduracak noktada değiliz" açıklamasını yaptı. Öte yandan Raab, "Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki zalimane saldırıları yakın geçmişteki en yıkıcı saldırılardan biri olmuştur" ifadelerine yer verdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı son dakika açıklamasında, "NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz. İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır" dedi. Öte yandan Raab, "Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki zalimane saldırıları yakın geçmişteki en yıkıcı saldırılardan biri olmuştur" ifadelerine yer verdi.
BM'den 'İdlib' raporu: Rusya, savaş suçu işledi
BM Suriye Araştırma Komisyonu hazırladığı raporda, "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi" ifadelerine yer verilmişti.