İnmemiş testis ameliyatı 1 yaşında yapılmalı

İNMEMİŞ TESTİS NEDİR?

Testisler ilk oluştuklarında batın (karın) içinde bulunur. Bebek anne karnındayken testisler, yumurtalık torbasına (skrotum) göç eder. Normalde doğum esnasında her iki testis skrotumda bulunur. Bir veya iki testisin yumurtalık torbasına inmediği durumlar genel olarak “inmemiş testis” olarak tanımlanır. İnmemiş testis erken ve düşük doğum ağırlığı varlığında daha sık görülür. Tanısı doğum anında muayene ile konulur ve ilk aylarda takip önerilir.

İLK 6 AY BEKLEYİN

İlk altı ayda yumurtalık torbasına iniş gerçekleşmemişse artık kendi kendine inme ihtimali düşüktür. Bu aşamadan sonra çocuk ürolojisi konusunda deneyimli bir uzman muayenesi ve takibi önerilir. Muayenede testisin bir şekilde ele gelip gelmemesi, olası bir ameliyatın şeklini ve başarı şansını ön görmede önemli. Muayenede ele gelen ve bir şekilde torbaya indirilebilen testislerde başarı şansı daha yüksek. Hiç ele gelmeyen bir testis daha yukarıda takılmış olabileceği gibi doğum öncesinde küçülmüş, hatta hiç gelişmemiş olabilir.

TEDAVİ İÇİN GECİKMEYİN

Gerçek inmemiş testis durumunda testis, normal iniş yolunda bir yerde bulunur. Daha nadir görülen ektopik testis dediğimiz durumda ise testis doğal iniş yolu haricinde bir bölgede yerleşmiştir. İkisi arasındaki farkı, raylarda kalmış, varış istasyonuna ulaşamamış bir tren ile raylardan çıkmış bir tren karşılaştırması gibi düşünebiliriz. İnmemiş testis ameliyatının 1 yaş civarında yapılması önerilir. Zira bu dönemden sonra vücut içi ısısına maruz kalan testiste bozulmalar başlar.

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA GÖMÜK PENİS RİSKİ

Gömük penis, penis boyunun normal olduğu ancak penisin doğal duruş halinde dışarıda görülmediği bir durumdur. Sıklıkla yüksek kiloya bağlı olarak ortaya çıkmakla birlikte penisi dışarıda tutan bağın tam gelişmemesi nedeniyle zayıf çocuklarda da rastlanabilir. Bu özelliğiyle gömük penis sorununu “kiloya bağlı” ve “anatomik” olarak ikiye ayırmak mümkün. Beslenme alışkanlıkları nedeniyle günümüzde çocuklarda gömük penis görülme sıklığında ciddi bir artış var.

Üroloji polikliniklerine genital organın küçük olması nedeniyle yapılan başvuruların çok büyük kısmında gömük penis durumu mevcut. Gömük penis ileride herhangi bir cinsel soruna yol açmaz ve cerrahi düzeltme çok nadiren gerekir. Aşırı kilo kaynaklı olan durumlarda sadece kilo verilmesi ile penis normal görünümüne gelir. Ciddi psikolojik soruna yol açması durumunda bölgesel yağ alma ve penisi dışarıda duracak şekilde sabitleme ameliyatları yapılabilir.

SÜNNET ÖNCESİ ZAYIFLAMALI

Sünnet isteği ile başvuran aşırı kilolu çocuklarda sünnet yapılmaması, çocukların ciddi bir programla kilo verdirilmesi hem sünnet işleminin hem de sonraki sürecin daha rahat geçmesi açısından önemli. Bu arada bebeklerde hayatın ilk aylarında penis çevresinde, vücudun geri kalan kısmına göre orantısız şekilde yağ bulunabilir. Bu nedenle bebek sünnetlerinden sonra gömülme ve çevresel yapışmalar, ileri yaştaki çocuklara göre daha sıktır. Sünnet sonrasında erken dönemde uygun takip ve bakımla bu sorunlarla çok daha az karşılaşmak mümkün.