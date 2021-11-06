İnsanda bulunan bir element uzayın derinliklerinde keşfedildi

Yapılan yeni bir çalışmada bir ilke imza atıldı. İlk defa insan vücudunda bulunan bir element uzayın derinliklerinde keşfedildi. Bilim insanları flor elementini 12 milyar ışık yılı ötedeki bir galakside tespit etti.

Flor hem dişlerde hem kemiklerde bulunuyor. Ayrıca diş macunları da florürden oluşuyor. İnsan vücudundakiler de dahil Dünya'da bulunan elementler, evrendeki yıldızların patlamasıyla gezegene geldi.

Yıldızlar patladıkları zaman ortaya muazzam miktarda madde ve enerji çıkıyor. Bu enerjiyle birlikte söz konusu maddeler evrenin dört bir yanına yayılıyor. Bilim insanları 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki NGP–19038 galaksisinde flor tespit etti.

Araştırmacılar florun hidrojen florür formunda gaz bulutlarında bulunduğu açıkladı. Florun kaynağı ise Wolf-Rayet yıldızı sınıfında. Wolf-Rayet yıldızları yüz milyon yıldızda bir gözüken devasa yıldızlara verilen bir isim.

Söz konusu Wolf-Rayet yıldızının ömrünün çık kısa sürdüğü tahmin ediliyor. Samanyolu Galaksisi'nde ve çevre galaksilerde flor daha önce tespit edilmişti. Ancak 12 milyar ışık yılı ötedeki bir galakside keşfedilmesi florun evrenin ilk dönemlerinde bu elementin var olduğu anlamına geliyor.

Bilim insanlarının hesaplarına göre evren 13.5 milyar yaşında, Dünya ise 4.5 milyardan biraz daha yaşlı.